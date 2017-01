Spoedpoli verwarde mensen betaald uit WMO-budget

ASSEN - De kosten voor een spoedpoli voor de opvang van verwarde mensen in onze provincie, worden deels verhaald op het WMO-budget van de gemeenten in Drenthe.

Dat schrijven burgemeester Marco Out van Assen en wethouder Harmke Vlieg van Assen in een brief aan de colleges van burgemeesters en wethouders in Drenthe."Dat is niet onredelijk, omdat vrijwel alle vergelijkbare voorzieningen in buurprovincies op deze manier gefinancierd worden", is in de brief te lezen. Ook gaan Out en Vlieg het gesprek aan met Zilveren Kruis. Dat is het aanspreekpunt voor de verzekeraars in Drenthe. Vraag is of ook zij een deel van de kosten voor hun rekening willen nemen. Voor de financiering van de spoedpoli wordt ook nog geprobeerd aanspraak te maken op subsidie.De spoedpoli komt in Assen en opent op 1 maart. Burgemeester Out is het aanspreekpunt voor de verwardenopvang. Hij gaf eerder al aan dat de financiën nog niet geregeld waren en verwachtte toen al dat gemeenten grotendeels voor de kosten zouden opdraaien. Aanvankelijk werd geprobeerd de kosten op het Rijk te verhalen, maar dat is niet gelukt.Verwarde mensen werden tot nu toe opgenomen in een politiecel. Het aantal incidenten met verwarde mensen neemt toe sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Naast een spoedpoli komt er in Drenthe ook een psycholance. Dat is een omgebouwde ambulance zonder zwaailichten en met een aangepaste, rustigere omgeving. De psycholance wordt wel door het Rijk betaald.