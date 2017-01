Verdachte overval op kunstenares in Bruntinge ontkent

ASSEN/BRUNTINGE - Een 30-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoogkarspel ontkent dat hij eind 2015 een woningoverval heeft gepleegd in Bruntinge. Dat bleek vandaag in de rechtbank.

De man wordt ervan verdacht dat hij met zijn 27-jarige broer uit Epe en een 27-jarige man uit Grootebroek op 27 december 2015 de destijds 93-jarige kunstenares Roos Nagtegaal heeft overvallen. De overvallers zouden er met schilderijen en Chinees porselein vandoor zijn gegaan.Tijdens de overval zou de hoogbejaarde schilderes zijn vasthouden en een vitrinekast zijn stukgeslagen. Ook zouden de mannen de alarmknop die de vrouw bij zich droeg, hebben afgepakt. Na de overval reden de mannen naar Harderwijk, waar ze hun vluchtauto in brand staken.Eind augustus hield de politie de 27-jarige man uit Epe aan nadat hij gestolen schilderijen aanbood bij een opkoper. Een paar weken later werden ook zijn broer en de derde verdachte aangehouden. Of de Epenaar en de man uit Grootebroek wel hebben bekend, is onduidelijk.In november legde de man uit Hoogkarspel een uitgebreide verklaring af bij de politie. Hij ontkende dat hij bij de overval was. Om zijn verklaring te controleren beloofde het Openbaar Ministerie de politie extra onderzoek te laten doen. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend, zei zijn advocate dinsdag in de rechtbank.De officier van justitie kon geen antwoord geven op de vraag van de rechtbank of het politieonderzoek überhaupt al is uitgevoerd.De Hoogkarspeler wordt behalve van de overval in Bruntinge en de brandstichting in Harderwijk ook verdacht van de diefstal van een auto in Enkhuizen en benzinediefstallen in Hoogeveen en Den Oever en het stelen van kentekenplaten.