Gezocht: schilderij van 'opa Geert'

ASSEN - Coby Aalders uit IJsselstein is op zoek naar een schilderij van haar overleden opa. Het schilderij werds eind november nog gesignaleerd in kringloopwinkel Het Goed in Assen.

Opa Geert, geboren in 1908, leeft niet meer, maar Aalders wil het schilderij graag terug hebben in de familie."Toen mijn opa nog leefde is er een schilderij gemaakt van een foto van hem. Dat is geschilderd door een buurtgenoot, die bij hem in Hoogkerk in de provincie Groningen woonde", vertelt Aalders. "Dat schilderij is destijds in de familie beland. Toen mijn oudste tante is overleden, waar het schilderij altijd in huis hing, is het verdwenen."Volgens die familie is het schilderij ooit bij grofvuil gezet en is het inmiddels vernietigd. Aalders gelooft dat niet. "Het schilderij is eind vorig jaar in Assen gespot bij kringloopwinkel Het Goed. Meerdere mensen kunnen het schilderij beschrijven en wat voor lijstje erom heen zat en wat het formaat was. Het lijkt mij heel erg sterk dat het vernietigd is."Het schilderij is iets groter dan een A4-formaat en zat in een donkerbruine eikenhouten lijst. Mensen die het schilderij herkennen en weten waar het zich bevindt, kunnen via de Facebook-pagina van RTV Drenthe een bericht achterlaten.