Amsterdamse verdachte fatale overval Gees voor de rechter

ASSEN/GEES - De 27-jarige man uit Amsterdam die wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op Koert Elders en zijn vriendin in Gees, verschijnt volgende week dinsdag voor de rechter in Assen.

Bij de overval op 30 juni vorig jaar kwam de 69-jarige Elders om het leven.De zaak, waarvoor inmiddels vier verdachten zijn opgepakt, wordt dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting, waarin de stand van zaken van het onderzoek wordt besproken. Zo’n zitting wordt standaard gehouden als een verdachte negentig dagen vastzit.De advocaat van de Amsterdammer kan dan bijvoorbeeld onderzoekswensen indienen, zoals vragen om getuigen te mogen horen. Ook bepaalt de rechtbank of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven zitten.Na de arrestatie van de man uit Amsterdam heeft de politie nog drie mannen uit België opgepakt voor betrokkenheid van de zaak. Het gaat om mannen van 21, 24 en 26 jaar. De jongste zit op dit moment in België een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf. Of de andere twee al zijn uitgeleverd aan ons land, is niet duidelijk.Op 30 juni drongen ’s ochtends vroeg drie mannen de woning van Koert Elders binnen. Bij de overval raakte Elders zo ernstig gewond dat hij dezelfde ochtend overleed. Zijn vriendin bleef ongedeerd. De overval maakte diepe indruk op de inwoners van Gees.