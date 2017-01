Anderhalf jaar geëist voor inbraak en verkopen gestolen spullen

Anderhalf jaar cel geëist voor inbraak (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/BOVENSMILDE - “Zijn woning leek wel een rovershol.” Dat zei de officier van justitie dinsdag over het huis van een 29-jarige man uit Bovensmilde.

De politie vond in juli vorig jaar een grote hoeveelheid gestolen spullen bij de van inbraak en heling verdachte man thuis.



Het Openbaar Ministerie eiste anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen hem. Volgens de officier heeft de man spullen die bij vijftien inbraken in Smilde, Bovensmilde en Assen zijn buitgemaakt thuis gestald of verhandeld; heling dus. Ook werd hij op 4 juli betrapt bij een woninginbraak in Bovensmilde.



Als de man vrij komt, wil de aanklaagster dat hij een jaar lang een enkelband draagt, reclasseringstoezicht krijgt en zich laat behandelen.



Foute vrienden

De man stond vroeger bekend als veelpleger en is veel vaker veroordeeld voor inbraken en heling. Maar tussen 2013 en vorig jaar kwam hij niet met justitie in aanraking. De Bovensmildeger verklaarde zelf dat het weer misging met hem doordat hij ‘foute vrienden’ kreeg.



Op 4 juli werd hij opgepakt. Die nacht haalde hij een huis in Bovensmilde overhoop, terwijl de bewoners gewoon lagen te slapen. Rond zes uur ’s ochtends ontdekte een van de bewoners dat er veel spullen waren gestolen. Buiten zag hij een verdachte man. Samen met zijn buurman hield hij hem aan. Het bleek de inbreker te zijn. Die was op de fiets en al een paar keer heen en weer naar huis gereden om de buit weg te brengen. Hij kon alles niet in één keer houden.



Gestolen spullen

Toen hij vastzat en in zijn huis een grote hoeveelheid gestolen spullen werd gevonden, vermoedde de politie dat de man nog veel vaker op pad was geweest om in te breken. Dat ontkende hij, ook dinsdag tijdens de rechtszaak. Hij vertelde dat hij de spullen, variërend van een minibike, fietsen, zonnebrillen, navigatieapparatuur, Efteling-kaarten en camera’s van anderen had gekocht. Namen van verkopers wilde hij niet noemen.



De man zat in de schulden en zijn salaris ging rechtstreeks naar zijn bewindvoerder, vertelde hij in de rechtszaal. Hij probeerde gestolen spullen te verkopen om een extra zakcentje te hebben. Veel geld ging op aan wiet, want de man blowde elke dag.



Op 24 januari doet de rechtbank uitspraak.