Noordelijke provincies beginnen campagne voor komst van Tesla-fabriek

ASSEN - De drie noordelijke provincies zijn een campagne begonnen om een Tesla-fabriek naar Noord-Nederland te halen.

Er is een website gelanceerd waarin Drenthe, Groningen en Friesland worden aangeprezen. De provincies worden 'Top Dutch' genoemd. "We trekken gezamenlijk op om Tesla hierheen te krijgen", reageert gedeputeerde Henk Brink. "We doen ons best om Noord-Nederland met deze website onder de aandacht te brengen."Via sociale media wordt ook gelobbyd voor de Tesla-fabriek. Medewerkers van de autofabrikant krijgen de komende tijd veel berichtjes. De slogan van de campagne is 'Let's bring the electric car home' (Breng de elektrische auto thuis). Volgens de initiatiefnemers van de campagne werd de eerste elektrische auto met een batterij namelijk in de negentiende eeuw in Groningen ontwikkeld.Minister Henk Kamp van Economische Zaken is op dit moment in de Verenigde Staten. Daar praat hij met Tesla-directeur Elon Musk.