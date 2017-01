Vijf Drentse spoorwegovergangen onderzocht op veiligheid en gebruik

Er wordt onderzoek gedaan naar onbewaakte spoorwegovergangen in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Spoorwegbeheerder ProRail bekijkt de veiligheid van vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Drenthe.

Dit omdat er de komende jaren extra geld komt over onbewaakte spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat om twee spoorwegovergangen in de buurt van Hooghalen, één overgang bij Hoogeveen, één in de buurt van Ruinerwold en één op het traject Zwolle - Emmen. De overheid investeert 25 miljoen euro extra in de veiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen.



Van deze overgangen is van de Toldijk bij Hoogeveen bekend dat deze de komende tijd al veiliger wordt gemaakt. "Deze wordt op korte termijn voorzien van een actieve beveiliging", meldt een woordvoerder aan RTV Drenthe. Van de overige vier is nog niet duidelijk of het gaat om openbare overgangen of dat het overgangen zijn voor alleen particulier gebruik.



"Sommige overwegen zijn formeel particulier, maar worden wel openbaar gebruikt. We voeren daarom momenteel inspectie uit of deze gegevens van papier kloppen met de dagelijkse werkelijkheid", vertelt de woordvoerder.



ProRail is op dit moment bezig met onderzoek. Pas in een later stadium wordt bekend of de Drentse spoorwegovergangen ook aangepakt worden.