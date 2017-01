Onderzoek: Sharleyne van flat gegooid meest aannemelijke scenario

HOOGEVEEN - Het scenario dat de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen van de flat is gegooid is volgens experts het meest waarschijnlijk.

Forensisch patholoog Frank van de Goot en het AC Kenniscentrum onderzochten de val waaraan het meisje in de nacht van 7 op 8 juni 2015 overleed. Van de Goot sluit de optie van een ongeluk of zelfmoord niet uit, maar vindt dit minder aannemelijk.



Dummy's

Van de Goot onderzocht de val van dertig meter hoog door meerdere dummy's van een vergelijkbaar gebouw als de flat te gooien. Ook werd onderzocht hoe meisjes met dezelfde leeftijd en lengte als Sharleyne over de railing zouden klimmen.



Volgens Van de Goot is het scenario dat Sharleyne is gegooid het meest aannemelijk, maar zal er meer onderzoek nodig zijn om dit te bevestigen. Liesbeth Poortman, de advocaat van de vader van Sharleyne, heeft hiervoor eerder al een verzoek ingediend bij het gerechtshof.



Doden liegen niet

