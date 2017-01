Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Plannen voor uitbreiding zijn serieus

HOOGHALEN - Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is druk bezig met de uitbreidingsplannen van het museum.

In september vorig jaar werd bekend dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork fors gaat uitbreiden. Op dat moment zat Mulder al met een architect om tafel, maar meer dan eerste schetsen en ideeën waren er toen nog niet."Inmiddels zijn de plannen van de uitbreiding serieus. Aan het einde van deze maand gaan we echt de gesprekken met de architect beginnen", zegt Mulder."Waar ik vooral mee bezig moet is de financiering van het geheel. Er moeten wel wat inspanningen worden gedaan, want het geld ligt niet op straat. Dat moet echt z'n beslag gaan krijgen in dit jaar", aldus de directeur.Mulder verwacht dit jaar kleine veranderingen rondom het Herinneringscentrum. "Vorig jaar hebben we een proef gedaan met een barak in silhouetvorm, in een soort draadstructuur. Daar hebben we nu een keuze in gemaakt hoe we dat verder willen. Ik hoop dat het plaatsen van tientallen silhouetvormen dit jaar zal gebeuren", vertelt Mulder."Ook gaan we bezig met de entree van het kampterrein en het verplaatsen van het verkeersknooppunt. Ook de doorgaande weg krijgt een heel ander aanzicht. Het is niet direct diep ingrijpend, in die zin dat er heel veel verandert, maar die veranderingen hebben wel een hele brede uitstraling, die het aanzicht totaal veranderen. Het kampterrein blijft wel toegankelijk zoals het nu is", aldus Mulder.Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork verwelkomde het afgelopen jaar 165.000 bezoekers. Dat zijn er zo'n 16.000 meer dan in het vergelijkbare jaar 2014.