Stalker Meppelse blijft voorlopig in de cel

(foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 26-jarige man uit Emmeloord, die wordt verdacht van het stalken, mishandelen en bedreigen van zijn ex-vriendin uit Meppel, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag.

De man heeft zijn ex vorig jaar maandenlang gestalkt door haar te bestoken met WhatsApp- en Facebookberichten, haar te bellen en onaangekondigd naar haar huis in Meppel te komen. In augustus mishandelde hij de vrouw door haar in de buik te stompen.



Bedreigingen

Een maand later stuurde hij haar appjes waarin hij haar bedreigde met de dood. Later die maand zocht hij de vrouw weer op in Meppel. Hij hield haar tegen toen ze wilde wegfietsen, pakte haar fiets en sleutel af en vertelde haar dat hij een fileermes in de auto had liggen, waarmee hij haar te lijf wilde gaan.



Geldproblemen

De man is vaker veroordeeld voor stalken en zit inmiddels een paar maanden vast. Zijn advocate vroeg de rechtbank dinsdag om haar cliënt vrij te laten. Hij heeft een koophuis en komt in grote financiële problemen nu hij vastzit, omdat hij niet kan werken en daarom zijn hypotheek niet kan betalen.



Eind januari verder

De rechtbank wil dat hij tot 26 januari achter de tralies blijft. Dan staat de zaak opnieuw op zitting. Voor die tijd wil de rechtbank dat de reclassering de mogelijkheden onderzoekt de man tot aan de inhoudelijke rechtszaak, waarvan nog geen datum bekend is, onder voorwaarden vrij te laten.