Politie doet geen onderzoek naar verdwenen Rachid Traoré

GRONINGEN - Er is nog steeds geen spoor van Rachid Traoré, maar de politie maakt zich niet ongerust. Volgens hen is geen sprake van een misdrijf.

"Het komt vaker voor dat mensen die uitgeprocedeerd zijn, de keuze maken om te verdwijnen", zegt woordvoerder van politie Noord-Nederland Anthony Hoogeveen. "Als er dan geen signaal is van een misdrijf, is het voor ons niet mogelijk om een telefoon na te trekken."



Voorzitter Ronald Keen van voetbalclub Achilles 1894 stelde voor om de mobiele telefoon van Rachid Traoré op te sporen. Hij hoopte zo toch nog iets te weten te komen over de 20-jarige asielzoeker die vlak voor rond Oudejaarsdag spoorloos verdween.

Keen hoopte daarbij op de hulp van de politie. "Wij hebben zelf niet de mogelijkheden om dat te doen. Maar we hopen dat we de laatste momenten van zijn telefonisch contact hem kunnen traceren, want we hopen dat het goed met hem gaat."



Volgens Hoogeveen gaat het bij de vermissing van Traoré niet om een politiezaak. Ook directeur van Stichting INLIA, John van Tilborg, maakt zich niet ongerust. "Er zijn meer mensen die met een onbekende bestemming vertrekken. We hebben dat zelf in twintig maanden ruim veertig keer meegemaakt."



Het gaat volgens de directeur vooral om asielzoekers die terug gaan naar hun familie die elders in Europa zitten of om mensen die zich niet aan de regels kunnen houden. "Onze regels zijn heel simpel: je moet werken aan een terugkeer, hervestiging in een ander land of werken aan een verblijfsvergunning. Maar je moet daar wel iets aan gaan doen."



Bijzonderheid in deze situatie is dat Traoré een heel sociaal netwerk achter zich had staan. Van Tilborg: "Dat zien we niet vaak, dat zoveel mensen ongerust zijn als iemand vertrekt naar een onbekende bestemming."



Of het voetbalteam ooit nog iets van hun ploeggenoot hoort, hangt af van zijn nieuwe bestemming. Zo zijn er weinig mogelijkheden voor Traoré om in Europa een nieuw leven op te bouwen. Van Tilborg: "In Europa heb je een systeem, waarin de vingerafdrukken van iedere asielzoeker worden opgenomen. Stel je voor dat Rachid naar Duitsland gaat en een asielaanvraag indient, dan ziet men dat en wordt hij teruggestuurd naar Nederland."



Zelf denken de teamgenoten niet dat ze nog iets van hun ploeggenoot gaan horen. Teamgenoot Youri Ploeger: "Hij heeft zijn mobiel uitgezet en is sinds Nieuwjaarsdag al niet meer bereikbaar. Ik denk dat hij ergens anders zijn geluk gaat opzoeken."

