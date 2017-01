De Dwarslopers in Zwartemeer hoopt carnaval te halen na brand

ZWARTEMEER - De carnavalsgroep in Zwartemeer, die gisteren werd opgeschrikt door een brand, hoopt alsnog carnaval te vieren met een nieuwe kar.

De wagenbouwers van de Dwarslopers in Zwartemeer zagen hun Pokémon-kar in vlammen opgaan. "De precieze oorzaak weten we niet, maar wat wij gehoord hebben is er gelast en is daardoor de vlam ontstaan", vertelt Jeroen Walda van de carnavalsvereniging.Van de overkoepelende carnavalsvereniging De Veentrappers krijgen ze honderd euro om opnieuw te beginnen. "Wij hebben geld en materiaal gekregen, zodat we nog een beetje een mooie kar kunnen maken en carnaval kunnen vieren. We hopen dat het lukt, want we hebben nog een week of zes. We gaan elke avond aan het werk. Alle hulp is welkom", zegt Walda.Het is de derde keer dat de jongerengroep met een wagen mee wil doen aan de carnavalsoptocht in Zwartemeer.