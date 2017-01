Landmacht naar Polen voor grootste oefening in jaren

HAVELTE - Het eerste deel van meer dan honderd Nederlandse militaire voertuigen wordt morgen op de trein naar Drawsko in West-Polen gezet.

Een colonne van meer dan veertig militaire voertuigen, waaronder CV90-gevechtsvoertuigen, bergingstanks en YPR-pantserwagens, vertrekt om 11.30 uur van de Johannes Post Kazerne in Darp naar het station in Steenwijk met als eindbestemming Oost-Europa.De landmacht, met onder meer militairen uit Havelte, oefent de komende zes weken met eenheden uit Duitsland, Polen, Estland, Canada en de Verenigde Staten. Met meer dan 4.500 militairen is dit de grootste oefening in jaren.Gisteren zijn de eerste militairen naar Polen vetrokken om de oefening voor te bereiden. "Er doen vijf verschillende landen mee en wij hebben daarin de leiding", vertelt brigadegeneraal Jan Swillens van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.