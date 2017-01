Provincie wil stimuleringsfonds voor regionale media

Foto: RTV Drenthe

ASSEN - De provincie Drenthe wil een bescheiden fonds oprichten om ontwikkelingen bij regionale media te ondersteunen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe maakt zich zorgen over het afnemen van de verscheidenheid in regionale media.



"We zien dat massamedia het moeilijk hebben en het aantal journalisten afneemt. Er is met het Dagblad van het Noorden nog maar één regionale krant over en die heeft het zwaar. Het aantal dagbladjournalisten is fors afgenomen. Ook de regionale omroep RTV Drenthe heeft het moeilijk door bezuinigingen. Tegelijkertijd zie je nieuwe media-initiatieven die maar moeilijk van de grond komen", zegt gedeputeerde Cees Bijl.



Symbolisch aanjagen van vernieuwing

De provincie is er volgens Bijl niet voor om media te onderhouden, maar de gedeputeerde maakt zich wel zorgen over de ontwikkelingen in het regionale medialandschap. "Je moet het fonds zien als een soort symbolisch fonds om projecten op gebied van innovatie en onderzoek bij media aan te jagen. Hier kunnen alle media een beroep op doen: grote en kleine spelers, privaat en publiek, oud en nieuw."



Hoe de spelregels van het fonds er uit moeten zien en welke soort initiatieven voor subsidie in aanmerking komen, wil Bijl de komende tijd, samen met de regionale media, gaan bedenken. Hij noemt als mogelijke voorbeelden het steunen van jonge journalisten of onderzoeksjournalistiek.



Zorgen om bezuinigingen RTV Drenthe

De provincie is nog steeds niet blij met het doorgaan van de bezuinigingen bij RTV Drenthe. De omroep moet structureel 1,1 miljoen euro per jaar inleveren van Den Haag. De Tweede Kamer zorgde er onlangs voor dat plannen voor bezuiniging en samenwerking tussen regionale omroepen kan worden gefinancierd uit een pot van eenmalig zeventien miljoen euro. RTV Drenthe wil gaan samen werken met RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Oost. Toch gaat de structurele bezuiniging van (ook) zeventien miljoen per jaar op alle regionale omroepen gewoon door.



Het jaarlijkse bedrag voor het stimuleringsfonds is nog niet vastgesteld. Dat gebeurt in de voorjaarsnota van de provincie. Volgens Bijl is er rond de 50.000 euro beschikbaar.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden