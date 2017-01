Nieuwe fabriek in Emmen maakt bruikbare korrels van oude elektrische apparaten

In Emmen worden elektrische apparaten gerecycled (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe) Van plastic afval maken ze nieuwe apparaten (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

EMMEN - Oude elektrische apparaten moet je niet weggooien, maar zou je opnieuw kunnen gebruiken. In Emmen staat sinds kort een fabriek waar nieuwe grondstoffen worden gemaakt van oude apparaten.

De fabriek, Coolrec Plastics, is sinds november vorig jaar actief op het Emmtec-terrein. Coolrec is onderdeel van afvalverwerker Van Gansewinkel.



Van afval nieuwe stofzuigers maken

Coolrec zamelt oude apparaten zoals koelkasten, televisies, stofzuigers en mobiele telefoons in, demonteert ze en maakt er schroot van. Het schroot wordt behandeld en uiteindelijk verwerkt tot korrels. "Deze korrels worden bijvoorbeeld door Philips gebruikt bij het maken van nieuwe stofzuigers", zegt directeur Arjen Wittekoek.



Coolrec heeft afnemers in heel Europa. De stukjes plastic komen vanuit het Zuiden van Nederland naar Emmen, worden verwerkt en kunnen via de snelle verbinding naar onder andere Duitsland naar klanten worden gebracht.



Op de plek waar Coolrec is gevestigd zat eerder Plastinum. Dat bedrijf ging failliet. Ook het bedrijf dat de failliete boedel over nam, Inverko Compounding, heeft het niet gered. Van Gansewinkel miste deze schakel in de recycling van harde plastics en wil de vestiging in Emmen de komende jaren uitbreiden.

Door: Andries Ophof Correctie melden