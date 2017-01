Geen auto's meer in de ochtend op de weg bij De Mussels

Auto's worden tussen zeven en negen uur 's ochtends verboden (foto: archief RTV Drenthe)

LHEEBROEK/BEILEN - Op De Mussels mogen sinds vandaag tussen 7.00 en 9.00 uur geen auto's meer rijden.

Er zijn borden geplaatst die autoverkeer via De Vennen van Dwingeloo naar Beilen en in tegengestelde richting 's ochtends moet verbieden. "De borden moeten het veiliger maken voor fietsers. De weg wordt door jeugd gebruikt als fietsroute richting school", laat Alice Klomp, woordvoerder van de gemeente Westerveld, weten.



"Vlak voor de kerstvakantie is besloten dat de borden geplaatst gaan worden, na een kleine zienswijze. Omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen over het plaatsen van de borden. Er wordt een half jaar gemonitord om te kijken of de borden effect hebben", vertelt Klomp.



De Mussels ligt deels in Midden-Drenthe en deels in Westerveld. In Midden-Drenthe mag je 80 kilometer per uur en in Westerveld 60. Beide gemeenten komen niet tot een akkoord om de weg overal gelijk te maken.