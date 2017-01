Drouwenerzand Attractiepark is het 'Leukste uitje van Drenthe 2017'

UTRECHT - Drouwenerzand Attractiepark in Drouwen is vandaag uitgeroepen tot ‘Leukste uitje van Drenthe 2017’.

Dat heeft de ANWB bekendgemaakt. Froukje Bruins-Pauwels van het Attractiepark ontving vanmiddag de eerste prijs uit handen van ANWB-leden op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Zoo Bizar in Orvelte kreeg de tweede prijs en het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen de derde prijs.Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie. In totaal werden ruim 50.000 stemmen uitgebracht.Het park scoort volgens de ANWB op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers. Vorig jaar ging de prijs naar het Drents Museum en eindigde het attractiepark in Drouwen op de tweede plaats. In 2014 won het park de prijs ook al eens.