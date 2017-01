LEO neemt afscheid van trainer, Huls naar Valther Boys

VOETBAL - vv LEO en hoofdtrainer Jan-Willem de Haan gaan na dit seizoen uit elkaar. De Haan is bezig aan zijn eerste jaar bij de zondagderdeklasser uit Loon.

'Na diverse gesprekken met de spelers, betrokken commissies en de huidige trainer Jan-Willem de Haan, is besloten om na dit seizoen afscheid te nemen van elkaar. De club is zich er van bewust dat hiermee afscheid genomen wordt van een gedreven vakman', luidt de mededeling op de website van de club.'Spelers en trainer gaan er in de 2e seizoenshelft alles aan doen om zich te handhaven in de 3e klasse C.' LEO staat op dit moment op de voorlaatste plaats.Cor Huls wordt de nieuwe oefenmeester van Valther Boys. Huls is nu bezig aan zijn vierde jaar bij EHS'85 en was in het verleden werkzaam bij onder andere SC Erica, sv Twedo, Erica'86 en SVBC. Valther Boys wordt nu nog getraind door Albert Kamps die na drie seizoen Valthe verruilt voor Musselkanaal.