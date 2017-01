'Je bent een hufter als je grof vuil bij de containers achterlaat'

MEPPEL - De gemeente Meppel merkt niet dat er meer afval bij de ondergrondse vuilcontainers wordt gedumpt dan anders.

Meppelers klagen over grofvuil dat bij die containers wordt geplaatst. Het gaan dan om spullen die niet in de container passen en eigenlijk naar de stort gebracht moeten worden. "Mensen maken een melding bij ons, wij zien het zelf ook. Maar een toename kunnen we niet echt constateren", zegt wethouder Koos de Vos.De Vos denkt niet dat mensen afval dumpen, omdat de vuilstort nu in Havelte is, in plaats van in Meppel zelf. "Mensen moeten iets verder rijden, maar de tarieven zijn naar beneden gegaan. De stort is iets verderop, maar is wel veel goedkoper."Volgens de wethouder is het onmogelijk om het probleem helemaal op te lossen. "Maar het mag niet. Mensen die we betrappen krijgen een forse boete." De Vos vindt het vervelend dat mensen afval naast de containers dumpen. "Je bent een hufter als je het erbij zet, dat is gewoon asociaal."In uiterste gevallen doorzoekt de gemeente het afval, op zoek naar enveloppen met namen en adressen om zo de 'dader' te achterhalen. "Maar dat doen we alleen in extreme gevallen, als er heel veel geplaatst wordt." De Vos denkt namelijk dat er niet altijd opzet in het spel is.