Alex Zomer vertrekt bij MSC

VOETBAL - Alex Zomer vertrekt aan het einde van eht seizoen bij zondaghoofdklasser MSC. De centrale verdediger heeft dat de club vanavond meegedeeld.

Zomer kwam vier seizoenen geleden over van vv Hollandscheveld en was meteen een vaste waarde in de hoofdmacht."Ik ben 28 jaar als het seizoen is afgelopen. Een mooie leeftijd om nog één keer, voor de volle 100%, een mooi avontuur aan te gaan" aldus Zomer. Bij welke club dat zal zijn is nog niet bekend. "Ik zie wel wat er op mijn pad komt."Morgenavond komt Zomer overigens in actie met zijn club tijdens de tussenronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi in sporthal Angelslo in Emmen. Deze tussenronde is live te volgen op www.rtvdrenthe.nl.