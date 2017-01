Man overleden na zaagongeluk in Emmen

EMMEN - Een van de mannen die vorige week gewond raakte bij het omzagen van een boom in Emmen is overleden. De 58-jarige man uit Hengelo overleed maandag aan zijn verwondingen. Dat meldt de Hengelose scholengemeenschap De Grundel, waar het slachtoffer werkte als conciërge.

Het slachtoffer was vrijdag bezig met het omzagen van een boom in een bos in Emmen, toen het misging. De boom kwam op de slachtoffers terecht. Omstanders probeerden de twee mannen te bevrijden, maar dat lukte pas toen ook de hulpdiensten er waren.Het is niet bekend hoe het met het andere slachtoffer, een man uit Emmen, is.