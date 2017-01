'We willen voor nabestaanden achterhalen wat er met Sharleyne is gebeurd'

HOOGEVEEN - "Het onderzoek naar de dood van Sharleyne mag niet door het Openbaar Ministerie worden gesloten zolang er nog vragen zijn. We willen voor nabestaanden achterhalen wat er is gebeurd."

Dat zegt forensisch patholoog Frank van de Goot vanochtend op Radio Drenthe. Van de Goot maakte een reconstructie van de val van het meisje. Sharleyne overleed in de nacht van 7 op 8 juni 2015 in Hoogeveen nadat ze van een flat viel.De reconstructie is gedaan om meerdere scenario's in beeld te brengen. Een daarvan is de mogelijkheid dat het meisje van de flat is gegooid . "We gaan er niet vanuit dat die optie het meest waarschijnlijk is. Het is alleen duidelijk dat ze ten val is gekomen."De forensisch patholoog geeft aan dat het voor hem niet uitmaakt wat er precies is gebeurd. "Maar we kunnen niet zeggen 'dit zal het wel zijn' en vervolgens de zaak sluiten.""Dat het OM geen bewijs heeft in de zaak is te kort door de bocht. Als je het onderzoek vergelijkt met andere misdrijven, vind ik dat er te weinig tijd is besteed aan deze zaak. "Er is meer onderzoek nodig om uiteindelijk vast te kunnen stellen waardoor het 8-jarige meisje is gevallen. De advocaat van de vader van Sharleyne heeft hiervoor eerder een verzoek ingediend bij het gerechtshof.De reconstructie van de val van Sharleyne is woensdagavond om 22.20 uur te zien op NPO3 in het programma