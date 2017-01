Nieuwe attracties op komst in Drouwenerzand

DROUWEN - Drouwenerzand Attractiepark krijgt er nieuwe attracties bij. Dat onthult Bert van der Linde, directeur van het park. "Dit jaar komt er iets bij, en voor de jaren daarna staat er ook wat op stapel. En in 2019 of 2020 komen we met iets héél nieuws en groots."

Drouwenerzand won gisteren de prijs voor het 'Leukste uitje van Drenthe 2017'. "Daar zijn we heel erg blij mee", zegt Van der Linde, "vooral omdat het een publieksprijs is."De directeur van het Attractiepark is net terug uit het Amerikaanse Orlando, waar hij met een hele delegatie was om zich te oriënteren op de nieuwe mega-attractie. "Dit wordt de grootste attractie die we hebben, en heel bijzonder. Het moet alleen wel vanaf nul ontworpen worden, het is niet zomaar te koop." Om wat voor attractie het precies gaat, houdt Van der Linde in het midden. "Dat is echt nog geheim. Alleen het managementteam van het attractiepark weet dat we hier mee bezig zijn."Behalve de geheimzinnige trekpleister die pas tegen 2020 te bezoeken zal zijn, komt Attractiepark Drouwenerzand op kortere termijn ook al met iets nieuws. "Er zal de komende jaren iets bij komen met water. Als bezoeker kun je dan nat worden, ja. Het is nog wel even afwachten met het bestemmingsplan, want deze attractie wordt hoger dan alles wat we tot nu toe hebben." De directeur van het park heeft het over een soort wildwaterbaan, maar wil nog niet zeggen om wat voor attractie het precies gaat.