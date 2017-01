Nostalgische keuken voor ouderen in Dwingeloo

Een nostalgische telefoon met draaischijf (foto: RTV Drenthe /Frits Emmelkamp)

DWINGELOO - In verzorgingstehuis De Weyert in Dwingeloo wordt vandaag een speciale beleefkeuken geopend.

Het is een nostalgische keuken met spullen van vroeger, bedoeld voor ouderen.



In de keuken staan bijvoorbeeld een oude buffetkast, een oude kachel, een waswringer, en een oud fornuis. De keuken brengt ouderen terug naar vroeger en helpt bij het ophalen van herinneringen.



De keuken is een initiatief van zes medewerkers van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe. De spullen zijn afkomstig van kringloopwinkels en rommelmarkten uit het hele land.



De keuken is voor iedereen toegankelijk.