Oude muntjes gevonden bij restauratie kerkbanken

BOVENSMILDE - Bij de restauratie van de oude kerkbankjes in de kerk van Bovensmilde is een aantal oude muntjes gevonden. Het gaat om kwartjes, dubbeltjes en stuivers. De oudste dateert van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ook zitten er muntjes van aluminium tussen, die werden gebruikt tijdens de oorlog.

Het interieur van de hervormde kerk in Bovensmilde wordt gerestaureerd door Stichting Het Drentse Landschap.Frank van der Velden van Het Drentse landschap: "Te zijner tijd gaan we de muntjes tentoonstellen in een vitrine. Ze hebben geen noemenswaardige financiële waarde, maar het is wel een mooie anekdote. Ze laten een deel van de geschiedenis van de kerk zien."Behalve de muntjes is er met de renovatie nog een bijzondere ontdekking gedaan. Bij het weghalen van de banken kwam een estriken vloer tevoorschijn, een oude plavuizenvloer. Het Drentse Landschap gaat nu bekijken of ze deze vloer mee kan nemen in de renovatieplannen.Het is de bedoeling dat de kerk na vele jaren haar oorspronkelijke functie weer terugkrijgt. Daarnaast zal de ruimte gebruikt worden voor verschillende culturele activiteiten. De verwachting is dat de kerk begin juni af zal zijn.