Stelling: Ik ga president Obama missen

WASHINGTON - Barack Obama heeft afgelopen nacht zijn laatste toespraak gehouden als president van de Verenigde Staten. Na acht jaar neemt hij afscheid. Op 23 januari geeft hij het stokje door aan de republikein Donald Trump. Verwacht u dat Trump het goed gaat doen, of denkt u dat hij een slechtere president is dan Obama?

Gisteren vroegen we u of u graag een pakketje aanneemt voor de buren. Ruim 73 procent doet dat met plezier. Bijna 27 procent heeft geen zin om post van de buren in ontvangst te nemen. In totaal brachten 2.894 mensen hun stem uit.