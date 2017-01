Gewonde bij aanrijding Assen

Vermoedelijk reed één van de auto's door rood. (foto: persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Assen. Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Balkenweg en Lauwers.

Vermoedelijk is één van de auto's door rood gereden. De gewonde bestuurder is in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen.