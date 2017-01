Wie wordt de laatste finalist van Protos Weering?

VOETBAL - Staphorst, MSC, Nieuw Buinen, Germanicus en De Weide gaan vanavond in sporthal Angelslo in Emmen uitmaken wie de zesde en laatste finalist gaat worden van de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Om 18.00 uur wordt er afgetrapt door Staphorst en Nieuw Buinen en de avond wordt afgesloten met het duel MSC - Staphorst. Dat laatste duel is een speciale, want daarin nemen de broertjes Camiel en Jos Fidom het tegen elkaar op.De wedstrijden in de tussenronde zijn live te volgen op www.rtvdrenthe.nl (let op: dus niet op TV Drenthe). De livestream start om 17.55 uur. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers.Welke ploeg is vanavond de grote favoriet en wie lijkt bij voorbaat kansloos. Hieronder nemen we de vijf clubs onder de loep.Op basis de prestaties in de drie voorgaande ronden lijkt Nieuw Buinen een van de grote favorieten voor de laatste finaleticket. De oranjehemden verloren namelijk nog niet één keer dit toernooi. In de voorronde werd gelijkgespeeld tegen Sportclub Roswinkel en in de halve finale tegen Rolder Boys en SC Erica. Verder werden alle wedstrijden gewonnen. Als Nieuw Buinen van SC Erica had gewonnen was de zondageersteklasser al zeker van deelname aan de finale en niet Dedemsvaart.MSC won twee jaar geleden het toernooi en had, als de ploeg niet zoveel pech had gehad in de afwerking tegen SVBO in de halve finale, ook dit jaar de finale vrij simpel gehaald. Met 41 doelpunten in de 12 duels tot nu toe is de Meppeler hoofdklasser wel één van de productiefste ploegen. Bovendien won MSC tussen Kerst en Oud & Nieuw het Jan Braltentoernooi in Meppel. Eigenlijk is MSC dé torenhoge favoriet vanavond. Overigens als MSC de finale haalt dan wacht voor de spelers een pittig weekend, want een dag later start voor de Meppeler hoofdklasser ook de tweede helft van de veldcompetitie. MSC moet op bezoek bij Silvolde.Voor Staphorst is de situatie nog vervelender dan voor MSC. De zaterdaghoofdklasser speelt op de finaledag in competitieverband namelijk uit bij Urk. Is dit reden om het vanavond te laten lopen of heeft Staphorst een brede selectie? Staphorst verloor in elke ronde wel een wedstrijd. Dat kan de ploeg van trainer Jan Vlap zich vanavond niet veroorloven. Staphorst is een outsider vanavond.Voor Germanicus geldt hetzelfde als voor Staphorst. Een misstap, zoals ook de club uit Coevorden die in elke ronde maakte, is vanavond funest. De mannen van trainer Eric Prins waren met 35 goals in 12 wedstrijden vrij productief, maar was niet bij de les in het eerste duel tijdens de halve finale. DZOH won die wedstrijd met 3-0 en werd mede door die zege poulewinnaar. Net als MSC won Germanicus het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi één keer. Dat was in het seizoen 1984/1985. Ook Germanicus is een outsider tijdens de tussenronde.Drie van de vijf ploegen die zich al hebben geplaatst voor de finale trof De Weide al op de weg naar deze tussenronde. In de voorronde werd De Weide ongeslagen poulewinnaar, door onder ander tegen DZOH gelijk te spelen en van SVBO te winnen en in de halve finale, afgelopen zaterdag, trof De Weide buurman HZVV. De rood-witten wonnen met 2-0. Maar door de 4-0 zege in de laatste wedstrijd van de avond, tegen Valthermond, werd tweede plaats veilig gesteld. De Weide is een ploeg om rekening mee te houden vanavond.