Inbreker op heterdaad betrapt in Emmen

Politie betrapt inbreker op heterdaad (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen nacht op heterdaad betrapt bij een inbraak in een kiosk aan het Stationsplein in Emmen.

De politie kwam af op het alarm dat afging en zag de man lopen in het pand. Hij wilde ervandoor gaan, maar agenten wisten hem bij de achterdeur te pakken te krijgen.



De man had flink wat schade veroorzaakt bij zijn inbraakpoging. Hij had twee ramen ingegooid en ook binnen waren vernielingen gepleegd.