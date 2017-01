Wmo pashouders Assen kunnen gratis reizen met Cityline

ASSEN - Wmo pashouders in Assen mogen een half jaar gratis reizen met de bussen van Cityline.

De kleine stadsbussen rijden sinds begin vorig jaar in bijna alle wijken van Assen. De busjes moeten het verdwijnen van de stadsbussen opvangen.Eind vorig jaar maakten ruim 1000 reizigers per week gebruik van de bussen van Cityline. Volgens de gemeente is dat niet genoeg om deze vorm van stadsvervoer rendabel te maken. Met het half jaar gratis reizen hoopt de gemeente dat meer Wmo'ers gebruik gaan maken van de bus.Eind vorig jaar besloot Assen de proef met Cityline met een jaar te verlengen