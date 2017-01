'Zaak Sharleyne heropenen na valreconstructie'

ASSEN - De aflevering van het tv-programma 'Doden liegen niet' over de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen, moet aanleiding voor het Gerechtshof zijn om het onderzoek naar de dood van het meisje te heropenen.

Dat zegt Liesbeth Poortman, de advocaat van de vader van Sharleyne.Forensisch patholoog Frank van de Goot voert in het tv-progamma een valreconstructie uit en concludeert dat Sharleyne mogelijk van flat de Arend in Hoogeveen is gegooid. Poortman heeft die bevindingen neergelegd bij het Hof.Volgens Poortman moet er een volwaardige reconstructie plaatsvinden. Ook zou er een uitgebreid pathologisch onderzoek moeten komen. Met name naar de puntbloedingen in het oog en sporen in de hals van Sharleyne. Volgens Poortman kunnen die mogelijk duiden op een verwurging.Wanneer het Hof de bevindingen van het het tv-programma naast zich neerlegt overweegt Poortman een civiele procedure te beginnen.