Hoe is Drenthe vertegenwoordigd op Eurosonic Noorderslag 2017?

GRONINGEN - Vanaf vandaag staat de stad Groningen voor de 22ste keer in het teken van muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Ook Drenthe is dit jaar weer vertegenwoordigd op het festival. Gaat u naar Groningen om het festival te bezoeken? Vergeet dan vooral niet om bij deze Drentse artiesten langs te gaan.

Een van de artiesten in Joost Dijkema uit Rolde. De 27-jarige muzikant bracht een maand geleden zijn eerste album ‘Scared Revelations’ uit met daarop akoestische gitaarmuziek. U kunt Joost Dijkema vrijdag gratis bewonderen om 21.45 uur op Grunnsonic. Dat wordt georganiseerd in de winkel van Men At Work (Herestraat 76A, Groningen).K&C, het expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur Drenthe, zet drie Drentse acts in de schijnwerpers onder de noemer 'Drenten uit de pap'. Het gaat om de bands Loop Alley en Blackbriar uit Assen en singer-songwriter Timo de Jong uit Meppel. De drie acts zijn allemaal 45 minuten lang te aanschouwen op donderdagavond 12 januari in café de Troubadour (Peperstraat 19, Groningen).Ook dit jaar organiseert Erik Hoezen uit Klazienaveen, ook wel bekend als De Rode Jager, zijn eigen festival op Eurosonic: Jagersonic. In poppodium Vera heeft De Rode Jager artiesten geprogrammeerd als Pé & Rinus, Henk Wijngaard, Di-rect en Bonnie St. Claire.“Ik kijk ook dit jaar heel erg uit naar de dag zelf. Ik bedenk ieder jaar weer wat anders en ben altijd erg trots dat het ieder jaar weer een groot feest is”, zegt Hoezen. Jagersonic is gratis en wordt zaterdag gehouden in Poppodium Vera (Oosterstraat 44, Groningen).Orange Skyline, de band van broer Niels en Stefan van der Wielen en Mart Atema uit Zuidlaren, spelen ook op de 22ste editie van Eurosonic Noorderslag. Het is hard gegaan met deze band: ze stonden onder meer in het voorprogramma van Kensington in de Ziggo Dome, Concert At Sea en Parkpop. Zaterdag om 01.00 uur treedt de band op in de Oosterpoort (Trompsingel 27, Groningen).In totaal zijn er dit jaar ruim driehonderd optredens. De organisatie verwacht ook dit jaar weer meer dan 30.000 bezoekers te trekken. Het festival is uitverkocht.