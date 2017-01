Aanvraag werelderfgoedlijst wordt hele show

ASSEN - Een Drentse delegatie vertrekt volgende week donderdag in een bus naar Parijs om de aanvraag voor de status van werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid in te dienen bij de Unesco.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl gaat het om meer dan alleen het indienen van een boekwerk. "Acteurs van het toneelstuk Het Pauperparadijs gaan mee om er een mooie show van te maken. Het personage Cato zal vertellen over hoe mensen er terechtkwamen en hoe ze leefden. Het wordt een compleet optreden."Naar verwachting wordt in de zomer van 2018 duidelijk of de aanvraag toegekend wordt. Bijl heeft er het volste vertrouwen in dat de uitkomst positief zal zijn.