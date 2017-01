Bewoners verpleeghuis Reggersoord verhuisd naar het Anker

Het Anker in Meppel (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Zeventien bewoners van verpleeghuis Reggersoord in Meppel zijn deze week verhuisd naar het Anker aan de Reestlaan.

Door de verhuizing beschikken alle bewoners van zowel Reggersoord als het Anker nu over een eigen eenpersoonskamer. In het Anker zijn dezelfde voorzieningen als in Reggersoord. Zo is er een bibliotheek en worden dagactiviteiten georganiseerd.



De verhuizing van de bewoners had nog wel wat voeten in de aarde, volgens manager Yvonne de Ruiter. "We hebben de verhuizing en de verbouwing van het Anker goed voorbereid. We hebben gesprekken gevoerd met de bewoners en hun familie waarin ze hun voorkeur konden aangeven." Daarnaast waren er informatie- en kijkavonden in het Anker. "Gelukkig is het allemaal goed verlopen. De bewoners hebben nu de tijd om te wennen aan de nieuwe woonplek."



Ook voor de bewoners die in Reggersoord blijven, zal het even wennen zijn, volgens De Ruiter. "Zij verhuizen niet naar een andere locatie, maar ook voor hen wordt het anders. Het is voor iedereen wennen en zoeken hoe dingen precies gaan nu."