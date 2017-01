'Geldezel' bij Marktplaatsfraude krijgt werkstraf

ASSEN - Een 22-jarige vrouw uit Assen is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur voor medeplichtigheid aan oplichting. Ze is een kennis van de 29-jarige Assenaar die vorig jaar is veroordeeld voor tientallen gevallen van oplichting via de verkoopsite Marktplaats.

In 2013 opende de vrouw een bankrekening voor de oplichter. Dat rekeningnummer gebruikte hij op de website. Hij bood daar maandenlang concertkaarten aan. Tientallen mensen die geld overmaakten, kregen uiteindelijk niks en waren hun geld kwijt.De Assenaar kreeg de pinpas van de vrouw, zodat hij het geld van de rekening kon halen. De vrouw was niet de enige zogenoemde geldezel. In oktober werden twintig andere geldezels al veroordeeld tot werkstraffen tot veertig uur.In 2015 werd de vrouw opgepakt. Ze ontkende dat ze iets met de oplichting te maken had. Gisteren in de rechtszaal legde ze een bekentenis af. "De man kwam in die tijd regelmatig bij mijn toenmalige vriend en mij thuis. Ik wist waar hij mee bezig was", zegt ze. De vrouw kreeg geen geld voor haar hulp.De Assense, die een paar keer eerder is veroordeeld, vertelde dat ze inmiddels een kind heeft en weer op het rechte pad is. Om die reden en omdat de oplichting al in 2013 plaatsvond, legde de rechter geen hogere werkstraf op. Wel moet de vrouw 900 euro schadevergoeding betalen aan drie gedupeerden.In april werd de oplichter zelf veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk.