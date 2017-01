Staphorst trekt zich terug, Dalen nu in tussenronde Protos Weering

ZAALVOETBAL - De organisatie van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi werd vanochtend onaangenaam verrast door een telefoontje van Staphorst. De hoofdklasser besloot zicht terug te trekken van de tussenronde van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Dalen neemt vanavond de plaats van Staphorst in.

Voorzitter Jo Assen reageert teleurgesteld op het besluit van de ploeg uit Overijssel "We kregen woensdagochtend rond half elf het telefoontje. Staphorst moet zaterdag competitie spelen en kan dan, mochten ze de finale halen, geen volwaardig team op de been brengen. Maar dat hadden ze natuurlijk eerder kunnen weten", aldus Assen.



De organisatie nam direct contact op met Dalen, de beste nummer drie van de halve finales. "Ze hebben meteen de spelers gebeld en kunnen gelukkig vanavond deelnemen. Ze hebben zelfs al een bus geregeld", vervolgt Assen.



Het wedstrijdschema voor de tussenronde ziet er nu als volgt uit:



1. De Weide-Nieuw Buinen

2. Germanicus-MSC

3. Nieuw Buinen-Dalen

4. De Weide-Germanicus

5. Dalen-MSC

6. Nieuw Buinen-Germanicus

7. Dalen-De Weide

8. MSC-Nieuw Buinen

9. Germanicus-Dalen

10. MSC-De Weide



Live op www.rtvdrenthe.nl

De tussenronde van Protos Weering is vanavond live te volgen op www.rtvdrenthe.nl (let op: dus niet op TV Drenthe). De livestream start om 17.55 uur. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers.