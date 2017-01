Inbreker: Ik kwam alleen mijn vriendin halen

Emmenaar veroordeeld voor woninginbraak (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/NIEUW-DORDRECHT - Ja, hij had de voordeur ingetrapt en hij was al bloedend het hele huis doorgelopen, maar hij had niks gestolen. Hij kwam alleen zijn vriendin halen. Dat beweerde een 24-jarige Emmenaar woensdag voor de rechtbank in Assen.

Hij stond terecht voor een woninginbraak in Nieuw-Dordrecht, waarbij op 22 oktober 2015 het hele huis overhoop was gehaald. Ook lag er bloed van de man verspreid door de hele woning aan de Vastenow.



Celstraf

De rechter geloofde wel dat de man zijn vriendin, die op bezoek was bij de bewoner van het huis, kwam halen. Maar dat hij geen spullen had gestolen, ging er bij hem niet in. Uit de woning verdwenen laptops, smartphones, een navigatiesysteem, gereedschap, schoenen en parfum. Daarvoor veroordeelde de rechter de Emmenaar tot 65 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk.



De man verklaarde dat hij met een andere man naar Nieuw-Dordrecht was gereden, omdat hij bang was dat zijn vriendin vreemdging met de bewoner van het huis, een man met wie hij niet goed kon opschieten.



Gewond

Toen niemand open deed, trapte hij het raam van de voordeur in om binnen te komen. Daarbij liep hij de wond aan zijn been op. Binnen vond hij alleen zijn vriendin, die hem probeerde te helpen met de wond. Een getuige zag even later twee mannen met gevulde boodschappentassen uit het huis komen. De Emmenaar zei dat zijn kennis er met de spullen vandoor was gegaan en niet hij.



Ghb-verslaafd

De Emmenaar en zijn vriendin waren allebei verslaafd aan ghb. Om daar vanaf te komen zit de man inmiddels bijna een jaar in een kliniek in Assen. Omdat het nu stukken beter gaat en de rechter zijn behandeling niet wil onderbreken met een gevangenisstraf, legde hij het grootste deel van de straf voorwaardelijk op met een proeftijd van drie jaar. De vijf dagen onvoorwaardelijk heeft de inbreker al in voorarrest uitgezeten.