Opnieuw aanhouding voor ontvoering ex-lid No Surrender in Eelde

EELDE/GLIMMEN - De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in de zaak van de ontvoering en mishandeling van een oud-lid van motorclub No Surrender in Eelde.

Het gaat om een 28-jarige man uit Groningen. Hij is lid van No Surrender.Het is de vijfde aanhouding in deze zaak. De vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. Het zijn een 31-jarige en een 35-jarige man uit Groningen, een 28-jarige vrouw uit Eelde en een 26-jarige man uit Uithuizermeeden.Het 47-jarige slachtoffer uit Groningen werd in november vorig jaar ontvoerd en mishandeld in het huis van zijn ex in Eelde. Hij werd later vrijgelaten in een bos.