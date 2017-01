Opnieuw aanhoudingen voor ontvoering ex-lid No Surrender in Eelde

Vijfde aanhouding voor mishandeling ex-lid No Surrender (foto: archief RTV Drenthe)

GLIMMEN/EELDE - De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak van de ontvoering van een oud-lid van motorclub No Surrender. De twee zijn lid van No Surrender en zouden betrokken zijn geweest bij de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige Groninger, begin november.





In totaal zijn nu zes personen aangehouden in deze zaak. De vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. Het zijn een 31-jarige en een 35-jarige man uit Groningen, een 28-jarige vrouw uit Eelde en een 26-jarige man uit Uithuizermeeden.



