Staatsbosbeheer: Voorlopig geen bomenkap na ongelukken

EMMEN - Particuliere houtzagers mogen voorlopig geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer. De beheerder schort in heel Nederland de contracten op.

Dat bevestigt Jorien Bakker van Staatsbosbeheer. "Wij vinden het belangrijk om heel goed te onderzoeken wat de oorzaken van de ongevallen zijn geweest. De zaagwerkzaamheden die particulieren bij ons kunnen doen op basis van een contract, worden in ieder geval op opgeschort tot medio februari, in heel Nederland."In Emmen vond vorige week een ernstig ongeluk plaats. Hierbij kwam een boom terecht op de twee mannen die hem aan het omzagen waren. Een van de twee slachtoffers heeft dit niet overleefd."We doen onderzoek naar hoe de ongelukken hebben kunnen gebeuren. Hieruit moet dan blijken of onze veiligheidsvoorschriften verder aangescherpt moeten worden", zegt Bakker."Als je bij ons een contract hebt voor particulier brandhout zagen, dan heb je een overeenkomst en staan er veiligheidseisen in, zoals bijvoorbeeld het dragen van een zaagbroek, helm en schoenen. Men krijgt ook een folder met uitleg. We controleren dat steekproefsgewijs", aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer.Volgens Bakker zijn er in Noord-Nederland ongeveer duizend mensen met een contract voor particulier houtzagen. "Het is echt voor de mensen thuis, voor hun eigen brandhout. We hebben vandaag brieven gestuurd en mensen worden gebeld. Daar zullen wel reacties op komen. Maar we gaan het goed onderzoeken, dat vinden we belangrijk zodat er geen ongevallen meer ontstaan."