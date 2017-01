Pantservoertuigen uit Havelte met de trein naar Polen

HAVELTE - Een colonne van meer dan veertig militaire voertuigen, waaronder CV90-gevechtsvoertuigen, bergingstanks en YPR-pantserwagens, vertrok vanochtend van de Johannes Post Kazerne in Havelte naar het station in Steenwijk met als eindbestemming Oost-Europa.

De landmacht, met onder meer militairen uit Havelte, oefent de komende zes weken in het Poolse Drawsko met eenheden uit Duitsland, Polen, Estland, Canada en de Verenigde Staten.Met meer dan 4.500 militairen is dit de grootste oefening in jaren. De 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte voert de leiding over de oefening.