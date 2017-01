Inwoners Emmen slachtoffer van datalek door zonnepanelen

Het gaat om deze kastjes (foto: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

EMMEN - Honderden inwoners in Emmen zijn slachtoffer van een groot datalek, zonder dat ze dat weten.

Het datalek ontstaat door onvoldoende beveiligde kastjes die aangesloten zijn op zonnepanelen. De functie van die kastjes is dat ze energieopbrengsten op het internet plaatsen. Het blijkt redelijk eenvoudig om via de kastjes in te loggen op onbeveiligde thuisnetwerken en zo privacygevoelige informatie te achterhalen.



Tip

Het nieuws van het datalek komt van een bezorgde inwoner uit de wijk Rietlanden in Emmen. "Het is alsof je tegen een dief zegt dat je je voordeur open laat staan. Je hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om dit te kunnen", zegt de anonieme tipgever.



Als RTV Drenthe de proef op de som neemt en zelf probeert in te loggen op thuisnetwerken in Emmen, blijkt het inderdaad erg eenvoudig. "En als jij het kan kunnen miljoenen andere mensen het", zegt de Emmenaar.



Wet meldplicht datalekken

Advocaat Jasper Gevers uit Assen is gespecialiseerd in ICT en datalekken. "Dit valt onder de wet meldplicht datalekken. Privacygevoelige en persoonlijke informatie ligt op straat." Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling van deze organisatie is.



Woningstichting Domesta

De organisatie die de zonnepanelen en kastjes bij ongeveer honderd huurders geplaatst heeft, is woningcooperatie Domesta in Emmen. Zij zijn geschrokken van het nieuws over een datalek. "Wij gaan als de donder onze huurders informeren dat ze hun wachtwoorden op orde moeten brengen. Daar waar mensen dat ingewikkeld vinden zullen wij ze ondersteunen.



Leverancier omvormers

Het bedrijf dat de onbeveiligde kastjes maakt is een bedrijf uit China. Een Nederlandse vestiging is er niet. Het is RTV Drenthe nog niet gelukt een reactie te krijgen.



Wijzig standaard-wachtwoorden

De anomieme tipgever wil mensen met zonnepanelen en de kastjes van Chinese makelij op het hart drukken de standaardwachtwoorden van hun internetprovider te veranderen.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden