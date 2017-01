Hoogeveen wil 'regio-intercity's' voor betere treinverbinding naar Randstad

HOOGEVEEN - Volgens de gemeente Hoogeveen kan er een betere treinverbinding komen tussen de Randstad en Noord-Nederland.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen.Het voorstel is om intercity's door te trekken van Lelystad tot Zwolle en Groningen en andersom, waarbij ook de tussenstations aangedaan worden. "Wij vechten al jaren om een intercity terug te krijgen. Toen de NS vorig jaar heeft gezegd dat niet te doen, hebben wij gelijk aangekondigd richting de NS te onderzoeken op welke manier wij wel een rechtstreekse verbinding met het westen kunnen krijgen", zegt wethouder Jan Steenbergen.Op dit moment slaan intercity's naar Groningen alle stations tussen Zwolle en Assen over in Drenthe. De intercity die van Zwolle naar Leeuwarden rijdt, doet in Drenthe alleen Meppel aan.Het resultaat van die aanpassing is dat Hoogeveen en veel andere stations weer een rechtstreekse intercity naar Amsterdam Centraal en Schiphol krijgen. "Wij noemen dit een regio-intercity die met name in Noord-Nederland de stoptrein voor een gedeelte vervangt en ook Kampen-Zuid en Dronten meepakt als intercity richting Almere", zegt Steenbergen.De wethouder voerde vandaag op het station in Hoogeveen een gesprek met Ineke van Gent, regiodirecteur van de NS. "Ik heb haar het plan overhandigd en haar gevraagd het te gaan bekijken. Zij hebben in eerste instantie niet hun medewerking gegeven voor dit onderzoek."Steenbergen heeft het plan naar alle betrokken gemeenten gestuurd. "De gemeenten krijgen vier weken de tijd om op het plan te reageren, zodat we een vuist kunnen gaan vormen en gezamenlijk kunnen optrekken richting de spoortafel om daar in ieder geval in gesprek te komen", vertelt de wethouder.Steenbergen heeft vertrouwen in het plan. "Omdat we nu een onderzoek hebben gedaan, waarbij wij een groot aantal andere stations een voordeel gaan geven, denk ik dat wij meer kans maken op succes. Het wordt hopelijk een breed gedragen plan. En hopelijk wordt onze moeite beloond."De gemeente Hoogeveen zet zich al geruime tijd in voor een snelle en rechtstreekse intercity-verbinding met de Randstad.