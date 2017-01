Minder maaien moet weide- en akkervogels in Drenthe redden

ASSEN - De Provinciale Staten gaan waarschijnlijk instemmen met een plan om weide- en akkervogels te beschermen. Het plan is een compromis tussen natuurbeschermers, de agrarische sector, terreinbeheerders en de politiek.

Jan Nicolai van de natuurvereniging Coevorden luidde namens 32 Drentse weidevogelbeschermingsgroepen een jaar geleden de noodklok bij de provincie.Het aantal weide- en akkervogels neemt in rap tempo af. Naast factoren als intensieve landbouw, verschraling en verruiging van natuurgebieden en het verlaagde grondwaterpeil, speelt de toename van natuurlijke vijanden, met name de vos, een grote rol in de terugloop van het aantal weidevogels in Drenthe.Het plan bevat 17 maatregelen die de komende drie jaar worden uitgevoerd in gebieden waar de vogelsoorten mogelijk kunnen worden behouden, de zogenoemde 'kansrijke gebieden'. Van boeren wordt gevraagd later, of deels, niet te maaien. Ook moeten randen van akkers niet worden geploegd zodat weide- en akkervogels de kans krijgen nesten met jongen groot te brengen.In vijf gebieden komt er een intensieve bestrijding van roofdieren die vogels eten, zoals de vos. Gedeputeerde Henk Jumelet beloofde dat de provincie intensief zal controleren of de plannen werken en de stand van zaken ieder jaar te bespreken."Ik heb er vertrouwen in dat we in de aangewezen gebieden de weide- en akkervogels uiteindelijk kunnen behouden", stelt Nicolai in reactie op de plannen. "Tegelijkertijd is dit het maximale wat we kunnen proberen." Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer sluit zich daarbij aan: "Als het ons in de aangewezen kansrijke gebieden al niet gaat lukken, hoef je het elders in Drenthe al helemaal niet te proberen."De Provinciale Staten nemen op 1 februari een besluit over het plan, maar zoals de partijen er nu in staan, zal het plan worden aangenomen.