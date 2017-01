Burgemeester Aa en Hunze: Minder regels betekenen meer ruimte voor leuke ideeën

Burgemeester Eric van Oosterhout wil dat inwoners meer te zeggen krijgen (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over wat er in hun dorp gebeurt.

Vertrekkend burgemeester Eric van Oosterhout zei dat vanavond in zijn laatste nieuwjaarstoespraak als burgervader van de gemeente Aa en Hunze. Hij gaat binnenkort aan de slag als burgemeester van Emmen.



"De gemeente is steeds minder de chefkok of de butler; we zijn de goede meedenkende hulp in de dorpskeuken. En zo nu en dan ook nog eens de sponsor", aldus Van Oosterhout.



Zelf regelen

Het lijkt er volgens Van Oosterhout op dat de dorpen steeds beter in staat zijn om hun eigen zaken te regelen. Zo onderhouden verschillende dorpen inmiddels hun eigen bermen en groenstroken, maar daar houdt het niet op als het aan de burgemeester ligt.



Als voorbeeld noemt hij groepen inwoners die gezamenlijk een voorziening als supermarkt in de benen houden. "Ook in de zorg zijn veel voorbeelden te bedenken waarbij inwoners elkaar op allerlei manieren gaan helpen", aldus Van Oosterhout.



Thema jaar

De gemeente Aa en Hunze wil komende jaren nog meer taken uit handen geven aan dorpen die dat willen. "Daarbij moeten we ook durven loslaten; minder regels betekenen meer ruimte voor leuke ideeën", aldus de burgemeester. De gemeente Aa en Hunze geeft mede daarom aan 2017 het thema 'Het Jaar van de Dorpen' mee.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden