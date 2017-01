Rechtbank onderzoekt einde tbs voor man die zijn vriendin in brand stak

De rechtbank wil dat er extra onderzoek wordt gedaan (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De 52-jarige oud-inwoner van Leek die in 2007 zijn vriendin overgoot met spiritus en haar in brand stak, wacht mogelijk een beëindiging van zijn tbs. De man woont nu in een instelling bij Hoogeveen.

De rechtbank wil dat de reclassering een rapport opstelt of een beëindiging mogelijk is en of daarbij aanvullende voorwaarden nodig zijn. Het openbaar ministerie wil dat de tbs-behandeling met een jaar wordt verlegd.



Zwaar letsel

De man overgoot in maart in een dronken bui zijn vriendin met spiritus en stak haar in brand. Het slachtoffer liep over 11,5 procent van het lichaamsoppervlak brandwonden op. Ze raakte hierdoor zwaar getraumatiseerd. Haar werd destijds een schadevergoeding van zesduizend euro toegewezen.



Snel de kliniek in

De Leekster werd in juli 2007 voor poging moord veroordeeld tot één jaar cel en tbs met dwangverpleging. De officier had vijf jaar cel en tbs gevraagd. De Leekster werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar bevonden. De rechters gaven daarom de voorkeur aan een snellere start van een behandeltraject.



Bij familie

De tbs met dwangverpleging werd in 2015 omgezet in tbs met voorwaarden. De man hoefde daardoor niet langer onder dwang in de kliniek verblijven. Hij verblijft nog wel in een instelling bij Hoogeveen. En dat heeft nu lang genoeg geduurd, meent de man zelf. Hij komt alle afspraken na en vindt het tijd worden om bij zijn familie in Leek en omgeving te wonen. De zaak is, in afwachting van het rapport, voor drie maanden uitgesteld.