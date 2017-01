Bekende sporters uit Emmen dagen uit tot hardlopen 4 Mijl

EMMEN - Bekende Emmense sporters gaan mogelijke deelnemers van de 4 Mijl van Emmen motiveren om zich in te schrijven.

Volgens organisator Dennis Blaak kunnen sommigen wel een klein extra zetje gebruiken na de feestdagen."Wij hebben de sporters benaderd om mensen te stimuleren om zich na de feestdagen in te schrijven voor de 4 Mijl", vertelt Blaak. Volgens hem hebben veel mensen goede voornemens en willen ze gaan sporten. Blaak vermoedt dat als bekende sporters uit Emmen de mensen motiveren, dat het meer tot de verbeelding van de mensen spreekt."Dit gaat hopelijk bijdragen tot meer inschrijvingen", aldus Blaak. Al heeft de organisatie op dit moment weinig te klagen over het aantal inschrijvingen: "We zitten ongeveer tegen de drieduizend deelnemers al." Ter vergelijking: vorig jaar, tijdens de eerste editie, deden 2.500 hardlopers mee aan het evenement.Handbalster Lois Abbingh is de eerste bekende sporter die mensen via een video aanspoort tot deelname : "Ik heb afgelopen december met het Nederlands damesteam zilver gewonnen op het EK, nu is het jullie beurt om dit jaar sportief te beginnen!" Abbingh is de eerste in de rij van bekende sporters. Wie de anderen zijn die een videoboodschap hebben ingesproken wil Blaak nog niet verklappen.De organisatie van de 4 Mijl heeft een meerjarenvergunning. Uiteindelijk hopen ze richting de achtduizend deelnemers te gaan. Dit jaar is de 4 Mijl op 2 april.