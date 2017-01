'Provincie moet nu met alternatieven voor windmolenpark komen'

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra moet nu naar Den Haag om de plannen voor een mega-zonnepark als alternatief voor de windparken onder aandacht te brengen.

Dat wil een deel van de oppositie in de Provinciale Staten. Maar dat doet Stelpstra niet: "Minister Kamp is aan zet."Aanleiding is een motie in de Tweede Kamer van 20 december, waarin minister Kamp werd opgeroepen om aanleg van een windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën voorlopig uit te stellen en de regering alternatieven moet zoeken om de verplichte hoeveelheid Drentse duurzame energie op te wekken.Minister Kamp heeft nog steeds niet gereageerd op de motie. Stelpstra verwacht dat hij dat binnen anderhalve week gaat doen. Volgens Sterk Lokaal, D66, SP en PVV in het Drents Parlement had de gedeputeerde van de radiostilte actief gebruik moeten maken om de windparken in te ruilen voor een mega-zonnepark. "Stelpstra had van dat moment gebruik moeten maken", aldus Sterk Lokaal-voorman Douwe Oosterveen.Volgens Stelpstra is het maken van keuzes aan de minister. "We kunnen er van alles van vinden, maar wij gaan er niet over. Hij moet eerst aan de Tweede Kamer aangeven wat hij met de motie gaat doen."De gedeputeerde is daar somber over. "Als Kamp de motie moet uitvoeren zijn er twee grote obstakels: allereerst de juridische, er zijn inmiddels contracten met windmolenbouwers. Dan is er nog de taakstelling van 6000 megawatt aan windenergie die in 2020 moet worden opgewerkt. Is Kamp bereid het energieakkoord (waarin de afspraken met Drenthe staan, red.) eenzijdig open te breken?" Stelpstra verwacht dat Kamp volgende week duidelijkheid verschaft.Stelpstra wees erop dat een zonnepark ook grote impact op de omgeving heeft. "Dat moet je dan eerst met de inwoners van het het gebied bespreken, voordat je ermee naar Den Haag gaat", aldus Stelpstra.Het voorgestelde windmolenpark is al langer een hoofdpijndossier. Omwonenden zien de aanleg van tientallen windmolens niet zitten, gemeentes hebben protest aangetekend en sterrenkundig instituut ASTRON waarschuwt dat de windmolens de metingen in het gebied zullen verstoren. De initiatiefnemers van het windpark lieten in december weten uitstel onverstandig te vinden.