Cel voor stelende 'asielzoekers'

Celstraf voor stelende asielzoekers (foto: Pixabay)

ASSEN/HOOGEVEEN - Twee Marokkaanse mannen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, moeten een maand de cel in voor winkeldiefstallen in Hoogeveen.

De twee verbleven, in afwachting van hun procedure, op het azc in Hoogeveen. Op 27 december werd de 22-jarige met een andere man betrapt toen ze met twee volle boodschappentassen de Jumbo uitliepen. Toen medewerkers dreigden met tassencontrole, gingen ze ervandoor.



Tassen in de bosjes

Een 24-jarige handlanger, die voorin de supermarkt had gewacht, nam een van de boodschappentassen over en maakte zich ook uit de voeten. De mannen gooiden de tassen in de bosjes in de buurt van de winkel.



De politie kon de drie even later aanhouden. In de weggegooide boodschappentassen zaten ook gestolen jassen van Jack & Jones en Aktiesport. De rechter veroordeelde de 24-jarige ook voor die diefstallen.



Eerder veroordeeld

De 22-jarige pleegde volgens de rechter alleen de diefstal van een aantal spullen in de Jumbo, maar omdat hij kort voor hij in Nederland kwam, in Duitsland ook veroordeeld is voor winkeldiefstal, legde hij beide mannen dezelfde straf op.



De derde verdachte moet over twee weken voor de rechter verschijnen.



Asielzoekers?

De mannen verklaarden die woensdag terechtstonden, verklaarden dat ze naar Nederland waren gekomen, omdat ze problemen hadden in Marokko en hier graag wilden werken. De rechter geloofde er weinig van. De kans is groot de ze na hun straf Nederland worden uitgezet, omdat ze uit een zogenoemd ‘veilig land’ in Noord-Afrika komen.