'Ik had morfine op mijn verjaardag in plaats van gebak'

HOOGHALEN/GASSELTERNIJVEEN - Het is kouder, het broedseizoen ligt stil en de meeste bomen zijn bladloos. De perfecte tijd om hout te zagen. Maar dat brengt wel risico's met zich mee.

Afgelopen weekend raakten er drie mensen gewond bij het kappen van bomen. Een van hen heeft het niet overleefd.Anton Reitsema uit Hooghalen weet als geen ander wat de gevaren van zagen kunnen zijn.In 2009, op zijn verjaardag, wilde Reitsema nog even een laaghangende tak van een boom af hebben, voordat de visite kwam. "Even snel snel, maar ja, dat even snel snel ging verkeerd. In plaats van gebak had ik op mijn verjaardag morfine", vertelt Reitsema vanuit zijn rolstoel. "Tijdens het zagen kwam de tak op mij af, toen sprong ik naar beneden en brak ik mijn rug."De ondernemer heeft een horecagelegenheid op Laaghalerveen. "Het beïnvloedt 24 uur per dag je leven. Van het wakker worden totdat je weer naar bed toe gaat." Ondanks zijn handicap blijft hij positief. "Kop d'r veur. Gewoon kijken naar je mogelijkheden en niet naar je beperking."Boomverzorger Jaap Konijn uit Gasselternijveen is samen met zijn zoons dagelijks bezig met het omhalen en vellen van bomen. Hij weet goed wat de risico's zijn. Het belangrijkste: zorg voordat je de boom gaat zagen, dat hij in je hoofd al om ligt, zodat je weet waar de risico's zitten. "Je moet weten wat er allemaal mis kan gaan, en daar moet je op anticiperen," vertelt Konijn.Niet alleen de diegene die zaagt, loopt volgens Konijn gevaar. "Mensen die zagen zijn zich wel van de risico's bewust, maar net zo veel risico lopen de mensen die in de buurt lopen, die staan te kijken of staan te helpen."Beide heren zijn het over een ding eens: "Je moet echt weten wat je doet. En bij voorkeur iemand erbij halen die er verstand van heeft", besluit Konijn. Reitsema sluit zich hier bij aan. "Iemand die wel wil, maar die niet weet hoe het werkt met zo'n boom: besteed het gewoon uit. Dat voorkomt een hoop leed."